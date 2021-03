Alberto Stasi, anche la Cassazione dice no alla revisione del processo per l’omicidio di Chiara Poggi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 5 ottobre scorso la Corte d’appello di Brescia aveva respinto la richiesta di revisione del processo. Oggi anche la Cassazione ha detto all’istanza della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Evidentemente anche per gli ermellini non ci sono prove nuove per riaprire il caso. Il verdetto è stato emesso questa sera dalla I sezione penale della Suprema Corte. I supremi giudici si erano espressi anche quattro anni anni fa dopo la richiesta di revoca della sentenza sostenendo che i giudici dell’appello dovevano riascoltare i 19 testimoni, consulenti e periti, assunti come fonti di prova in primo grado. Quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 5 ottobre scorso la Corte d’appello di Brescia aveva respinto la richiesta didel. Oggilaha detto all’istanza della difesa di, condannato a 16 anni di reclusione per aver ucciso la fidanzataa Garlasco il 13 agosto 2007. Evidentementeper gli ermellini non ci sono prove nuove per riaprire il caso. Il verdetto è stato emesso questa sera dI sezione penale della Suprema Corte. I supremi giudici si erano espressiquattro anni anni fa dopo la richiesta di revoca della sentenza sostenendo che i giudici dell’appello dovevano riascoltare i 19 testimoni, consulenti e periti, assunti come fonti di prova in primo grado. Quando ...

