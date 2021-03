Akash Kumar: ecco qual è la rischiosa operazione agli occhi a cui si sarebbe sottoposto (Di venerdì 19 marzo 2021) Da tempo si mormora che Akash Kumar, controverso modello protagonista dell’Isola dei Famosi 2021, non abbia naturalmente gli occhi color del ghiaccio che lo rendono così particolare e che per certi versi lo hanno reso famoso. Il particolarissimo contrasto tra la pelle scusa e gli occhi chiarissimi, infatti, rende molto facile ricordarsi di lui. Di recente, sul web, sono comparse anche delle prove di ciò: si tratta di alcune vecchie foto di Akash che lo vedono con gli occhi marrone scuro. Dove sta dunque la verità? E soprattutto, esiste davvero un modo per cambiare colore degli occhi che non siano le lenti a contatto? Negli ambienti della moda si mormora che effettivamente per avere quello sguardo magnetico, Kumar sia ricorso a una tecnica chirurgica ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 marzo 2021) Da tempo si mormora che, controverso modello protagonista dell’Isola dei Famosi 2021, non abbia naturalmente glicolor del ghiaccio che lo rendono così particolare e che per certi versi lo hanno reso famoso. Il particolarissimo contrasto tra la pelle scusa e glichiarissimi, infatti, rende molto facile ricordarsi di lui. Di recente, sul web, sono comparse anche delle prove di ciò: si tratta di alcune vecchie foto diche lo vedono con glimarrone scuro. Dove sta dunque la verità? E soprattutto, esiste davvero un modo per cambiare colore degliche non siano le lenti a contatto? Negli ambienti della moda si mormora che effettivamente per avere quello sguardo magnetico,sia ricorso a una tecnica chirurgica ...

