Uomini e Donne: Maurizio Guerci e Giorgio Manetti ai Ferri Corti! (Di giovedì 18 marzo 2021) Uomini e Donne: attraverso un’intervista rilasciata a Mio, Maurizio Guerci risponde agli attacchi di Giorgio Manetti e si dimostra molto duro con lui. Inoltre svela chi c’è nel suo cuore adesso… Giorgio Manetti è conosciuto al pubblico di Uomini e Donne soprattutto per aver avuto una lunga relazione con Gemma Galgani. Giorgio è stato uno dei pochi Uomini di cui la dama si è realmente innamorata, anche se la loro relazione è finita male. Negli ultimi mesi, si è tornati a parlare di lui per via di alcune dichiarazioni sul conto di Maurizio Guerci. Adesso è proprio Guerci a replicare. Uomini e Donne: ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 18 marzo 2021): attraverso un’intervista rilasciata a Mio,risponde agli attacchi die si dimostra molto duro con lui. Inoltre svela chi c’è nel suo cuore adesso…è conosciuto al pubblico disoprattutto per aver avuto una lunga relazione con Gemma Galgani.è stato uno dei pochidi cui la dama si è realmente innamorata, anche se la loro relazione è finita male. Negli ultimi mesi, si è tornati a parlare di lui per via di alcune dichiarazioni sul conto di. Adesso è proprioa replicare.: ...

Advertising

poliziadistato : #18marzo 2020 #Bergamo Un'immagine indelebile nella mente di tutti. Oggi #GiornataNazionale in memoria vittime da… - pdnetwork : Ci attende un periodo di grandi sfide per la ripresa dell'Italia. La nostra squadra, 8 donne e 8 uomini appassion… - pdnetwork : Il segretario @EnricoLetta ha nominato la nuova #segreteriaPd, che sarà composta da 8 donne e 8 uomini. #noicisiamoPd - Confcooperativ1 : #Giornatanazionalevittimecoronavirus Gardini «Donne e uomini delle cooperative, esercito laborioso in prima linea.… - starkcaptain_ : RT @recyclopsx: notare quali sono i problemi delle donne e quali quelli degli uomini the bar is in hell -