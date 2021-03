The Rig | il cast della serie inglese di Amazon ambientata su una piattaforma petrolifera

(Di giovedì 18 marzo 2021) The Rig, Iain Glen e Emily Hampshire saranno i protagonisti del thriller soprannaturale diPrime Video ambientato su unascozzese.Studios ha annunciato ildi The Rig, un thrillercomposto da sei episodi, diretto da John Strickland (Line of Duty e Bodyguard), che andrà in produzione a fine marzo in Scozia. Si trattaprimaoriginale diPrime Video girata interamente in Scozia. Nelarrivano Emily Hampshire (Schitt’s Creek) e Iain Glen (Game of Thrones), che saranno i protagonisti. La lunga lista delè composta da Martin Compston (Line Of Duty), Mark Bonnar (Quiz), Rochenda ...

Ultime Notizie dalla rete : The Rig

Taxidrivers.it

Vicenza - Empoli 0 - 2 [8 Mancuso, 97. Matos (E)] Classifiche e calendario Serie B 2020 - 2021, ... calendario e risultati - Serie B 2020 - 2021, la classifica marcatori aggiornata Match ofday:......electricity worldwide is expected to drivegrowth of this market, states Fortune Business Insights in its new report, titled " Offshore Drilling Market Size, Share and Industry Analysis, By...The Rig, Iain Glen e Emily Hampshire saranno i protagonisti del thriller soprannaturale di Amazon Prime Video ambientato su una piattaforma petrolifera scozzese. Amazon Studios ha annunciato il cast ...All. D’Antoni Arbitro: Giovanni Castellano di Nichelino Reti: 15’pt Borrelli, 31’pt Kujabi, 41’ rig. Costantini, 16’st Cancellieri, 46’st rig. Nuvoli NOTE – ammoniti: Angeli, Piroli. Al 41' espulso ...