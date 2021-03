Tensione Usa-Russia, Kosachev: “Vogliamo le scuse o ci saranno conseguenze” (Di giovedì 18 marzo 2021) Il senatore Kosachev sulla Tensione tra Usa e Russia: “Le osservazioni di Biden non possono essere tollerate”. MOSCA (Russia) – Il senatore Kosachev con un post sui social è ritornato sulla Tensione tra Usa e Russia. Il vicepresidente del Consiglio della Federazione Russa ha ribadito che “le osservazioni fatte da Biden non possono essere tollerate in nessun caso e aumenteranno inevitabilmente le tensioni tra i Paesi. Il richiamo dell’ambasciatore russo negli Stati Uniti per le consultazioni è una risposta rigida, adeguata e l’unica in una tale situazione“. Il senatore russo, riportato da La Stampa, ha inoltre precisato che “se gli Stati Uniti non riescono a fornire una forte spiegazioni e delle scuse, non finirà lì“. Il silenzio di Vladimir ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il senatoresullatra Usa e: “Le osservazioni di Biden non possono essere tollerate”. MOSCA () – Il senatorecon un post sui social è ritornato sullatra Usa e. Il vicepresidente del Consiglio della Federazione Russa ha ribadito che “le osservazioni fatte da Biden non possono essere tollerate in nessun caso e aumenteranno inevitabilmente le tensioni tra i Paesi. Il richiamo dell’ambasciatore russo negli Stati Uniti per le consultazioni è una risposta rigida, adeguata e l’unica in una tale situazione“. Il senatore russo, riportato da La Stampa, ha inoltre precisato che “se gli Stati Uniti non riescono a fornire una forte spiegazioni e delle, non finirà lì“. Il silenzio di Vladimir ...

