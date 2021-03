Sci alpino | Wendy Holdener | un tecnico della Svizzera ed uno skiman italiano sono risultati positivi ad un test antigenico

(Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo quanto comunicato dalla FIS tra iantigenici condotti questa mattina a Lenzerheide, in, sulle squadre femminili che partecipano alle FinaliCoppa del Mondo di sci, tre hanno restituito esito positivo ed ora si attende la conferma dei tamponi molecolari. A risultarestati iche si riferiscono ad un’atleta e ad un allenatoree ad un componente del personale di servizio dell’Italia. I trestati messi in quarantena ed il Comitato Organizzatore, insieme alle autorità sanitarie locali, sta gestendo la situazione e fornirà maggiori informazioni quando disponibili. Secondo quanto si apprende da altre fonti, i...

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - zazoomblog : Sci alpino Wendy Holdener un tecnico della Svizzera ed uno skiman italiano sono risultati positivi ad un test antig… - RSIsport : ?? Wendy Holdener positiva al coronavirus. La sua stagione è finita. - filadelfo72 : Coppa del Mondo di SuperG uomini e donne, ecco chi ha vinto - AngoloNews2018 : Coppa del Mondo di SuperG uomini e donne, ecco chi ha vinto -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

CASTEL TESINO. Commerciante, imprenditore, libraio,. Lino Stefani, a 95 anni, se n'è andato. si è addormentato all'ospedale di Bolzano, dov'era ... la sua vera passione assieme allo: la ...BOLZANO. Commerciante, imprenditore, libraio,. Lino Stefani, a 95 anni, se n'è andato. si è addormentato all'ospedale, dov'era ricoverato ... la sua vera passione assieme allo: la libreria ...Le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino in corso in Svizzera, a Lenzerheide, dopo l'ennesimo rinvio odierno, proseguono domani con il team event. Sorteggiato il tabellone, sono 9 le Nazionali is ...Dopo l'ennesimo rinvio della giornata odierna, le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino in corso in Svizzera, a Lenzerheide, entrano nel vivo e vedranno disputarsi domani il team event. Partenza ...