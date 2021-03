Sardegna, la decisione di Solinas: vietato l’ingresso ai non residenti (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Governatore della Sardegna ha firmato nella tarda serata di ieri l’ordinanza La Sardegna è stata dipinta come isola felice, semplicemente perché ad oggi è l’unica regione italiana in fascia bianca dove c’è quindi una sorta di pseudo normalità. I casi sono bassi e quindi è ripresa una sorta di vita ma le persone hanno iniziato a invadere la regione con la scusa delle seconde case. Ecco che così nella tarda serata di ieri sera, 17 marzo, il Governatore della Regione, Solinas ha firmato un’ordinanza in cui si vieta, eccetto che per necessità o lavoro, l’ingresso ai non residenti. Lo scopo è quello di evitare ciò che era successo quest’estate quando la regione poi si era tramutata in un vero e proprio focolaio. L’ordinanza è valida da oggi, 18 marzo e 6 aprile e prevede che non si entri se non per ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Governatore dellaha firmato nella tarda serata di ieri l’ordinanza Laè stata dipinta come isola felice, semplicemente perché ad oggi è l’unica regione italiana in fascia bianca dove c’è quindi una sorta di pseudo normalità. I casi sono bassi e quindi è ripresa una sorta di vita ma le persone hanno iniziato a invadere la regione con la scusa delle seconde case. Ecco che così nella tarda serata di ieri sera, 17 marzo, il Governatore della Regione,ha firmato un’ordinanza in cui si vieta, eccetto che per necessità o lavoro,ai non. Lo scopo è quello di evitare ciò che era successo quest’estate quando la regione poi si era tramutata in un vero e proprio focolaio. L’ordinanza è valida da oggi, 18 marzo e 6 aprile e prevede che non si entri se non per ...

