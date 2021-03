Repressione in Turchia | chiesto lo scioglimento del Partito Democratico dei Popoli

Advertising

MonicaCirinna : L’uscita della #Turchia dalla Convenzione di #Istanbul è l’ultimo capitolo di una storia bruttissima. Dalle violenz… - chanelmery : RT @MonicaCirinna: L’uscita della #Turchia dalla Convenzione di #Istanbul è l’ultimo capitolo di una storia bruttissima. Dalle violenze ai… - EugenioCardi : RT @potere_alpopolo: Potere al Popolo condanna fermamente il clima di continua repressione in Turchia nei confronti del partito HDP che ris… - potere_alpopolo : Potere al Popolo condanna fermamente il clima di continua repressione in Turchia nei confronti del partito HDP che… - MichiVulpi : RT @MonicaCirinna: L’uscita della #Turchia dalla Convenzione di #Istanbul è l’ultimo capitolo di una storia bruttissima. Dalle violenze ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Repressione Turchia

Globalist.it

La gravità della situazione inè stata anche evidenziata da uno studio redatto dall'OnU nel ... giustificandone lasia fisica sia psicologica e condannandole al ruolo di madri e ...... ladegli uiguri nello Xinjiang e del movimento pro - democrazia a Hong Kong; le ... Tre giorni dopo Wang volerà in, altro Paese con cui Washington ha rapporti difficili. Nel ...ROMA - Mentre in un meeting in Alaska le diplomazie di USA e Cina stanno provando, in queste ore, a ridurre le distanze e gli scontri su questioni di diritti umani, ci sono nuove accuse al governo asi ...19/03/2021 23:00: Cina,Amnesty:figli esuli in brefotrofio: 23.00 Cina,Amnesty:figli esuli in brefotrofio Nuove accuse alla Cina riguardo la mi- noranza uigura nella regione autono ...