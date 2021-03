Ralph Fiennes trova disturbanti le critiche a J.K. Rowling: "Non capisco tutto questo veleno" (Di giovedì 18 marzo 2021) Ralph Fiennes, interprete di Lord Voldemort nel franchise di Harry Potter, difende J.K. Rowling definendo disturbanti gli attacchi contro di lei in seguito alle sue dichiarazioni transfobiche. Ralph Fiennes, storico interprete di Voldemort nella saga di Harry Potter, ha definito disturbanti gli attacchi contro J.K. Rowling seguito alle sue dichiarazioni transfobiche dei messi passati. In un'intervista al Telegraph, Ralph Fiennes ha commentato la campagna di denigrazione contro la scrittrice J.K. Rowling seguita alle sue dichiarazioni su identità di genere e sesso biologico che hanno scatenato un putiferio. Molte delle star della saga di Happy Potter, a partire dal trio composto da Daniel Radcliffe, Emma ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021), interprete di Lord Voldemort nel franchise di Harry Potter, difende J.K.definendogli attacchi contro di lei in seguito alle sue dichiarazioni transfobiche., storico interprete di Voldemort nella saga di Harry Potter, ha definitogli attacchi contro J.K.seguito alle sue dichiarazioni transfobiche dei messi passati. In un'intervista al Telegraph,ha commentato la campagna di denigrazione contro la scrittrice J.K.seguita alle sue dichiarazioni su identità di genere e sesso biologico che hanno scatenato un putiferio. Molte delle star della saga di Happy Potter, a partire dal trio composto da Daniel Radcliffe, Emma ...

