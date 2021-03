Quella strana morte di un buttafuori a Ponza: "Lì c'erano i fratelli Bianchi" (Di giovedì 18 marzo 2021) Valentina Dardari L’avvocato dei familiari della vittima chiede agli inquirenti di verificare se ci furono contatti telefonici tra Pozzi e i due ragazzi Una strana morte fa discutere da giorni. Quella del buttafuori Gianmarco Pozzi, il cui corpo è stato trovato senza vita mentre era sull'isola di Ponza. Caduta o omicidio? Sulla vicenda indagano i pm. Ma ora il legale della famiglia Pozzi punta il dito anche su Gabriele e Marco Bianchi, i due fratelli accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. I fratelli Bianchi erano sull'isola Come riportato da Il Messaggero, Fabrizio Gallo, l’avvocato della famiglia del pugile 28enne, non sembra voler credere alle coincidenze. E proprio per questo motivo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Valentina Dardari L’avvocato dei familiari della vittima chiede agli inquirenti di verificare se ci furono contatti telefonici tra Pozzi e i due ragazzi Unafa discutere da giorni.delGianmarco Pozzi, il cui corpo è stato trovato senza vita mentre era sull'isola di. Caduta o omicidio? Sulla vicenda indagano i pm. Ma ora il legale della famiglia Pozzi punta il dito anche su Gabriele e Marco, i dueaccusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Isull'isola Come riportato da Il Messaggero, Fabrizio Gallo, l’avvocato della famiglia del pugile 28enne, non sembra voler credere alle coincidenze. E proprio per questo motivo ...

