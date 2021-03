Non dite a Huawei e Zte che Colao vuole un’Italia digitale “europea e atlantica” (Di giovedì 18 marzo 2021) Connettere tutti entro il 2026. È l’obiettivo tracciato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio, Lavori pubblici, Politiche dell’Unione europea e Trasporti del Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ricordando che a oggi “la copertura Ftth (cioè la fibra fino a casa, ndr) raggiunge poco meno del 34% delle famiglie italiane”. IN ANTICIPO RISPETTO AI PIANI UE L’obiettivo, come detto, è connettere tutti “con connessioni ad altissima velocità” entro il 2026, cioè quattro anni prima rispetto a quanto fissato dal 2030 Digital Compass, la bussola digitale presentata la scorsa settimana dalla Commissione europea (a cui Formiche.net ha dedicato un’analisi, uno speciale sull’ambizione in materia di ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Connettere tutti entro il 2026. È l’obiettivo tracciato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione, Vittorio, in audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio, Lavori pubblici, Politiche dell’Unionee Trasporti del Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ricordando che a oggi “la copertura Ftth (cioè la fibra fino a casa, ndr) raggiunge poco meno del 34% delle famiglie italiane”. IN ANTICIPO RISPETTO AI PIANI UE L’obiettivo, come detto, è connettere tutti “con connessioni ad altissima velocità” entro il 2026, cioè quattro anni prima rispetto a quanto fissato dal 2030 Digital Compass, la bussolapresentata la scorsa settimana dalla Commissione(a cui Formiche.net ha dedicato un’analisi, uno speciale sull’ambizione in materia di ...

