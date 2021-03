Niente da fare, Pioli non recupera né Leao né Rebic. Ed è out anche Romagnoli (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo scorrere delle lancette non ha aiutato, e nemmeno l'ultimo controllo effettuato in mattinata a Milanello: Rebic e Leao non ce la fanno e non sono stati convocati per la partita con il Manchester ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo scorrere delle lancette non ha aiutato, e nemmeno l'ultimo controllo effettuato in mattinata a Milanello:non ce la fanno e non sono stati convocati per la partita con il Mster ...

