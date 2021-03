Milano | Digital Week | top events venerdì 19 marzo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Terza giornata19per la(fino al 21), la manifestazione promossa dal Comune di- Assessorato alla Trasformazionee e Servizi civici e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un'edizione completamente online a tema 'Città Equa e Sostenibile'. La fabbrica del lavoro - Dalle 10 alle 13. A cura di Adecco, Eni, Fastweb, Phyd, Randstad, Stardust. Player aziendali di alto profilo si confrontano su come è cambiato il mondo del lavoro nell'ultimo anno, nei rispettivi ambiti. L'economia circolare e il futuro delle città - Alle 11.30 ...

Lo ha detto il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione digitale Vittorio Colao durante l'intervento di apertura dellaWeek . 'L'innovazione digitale - ha continuato - ...All'interno dellaWeek torna nel 2021 il Milan Machinima Festival, rassegna (online, , a causa della pandemia) di machinima, cioè di film realizzati all'interno di videogiochi o con strumenti normalmente ...Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Terza giornata venerdì 19 marzo per la Milano Digital Week (fino al 21 marzo), la manifestazione promossa dal Comune di Milano - Assessorato alla Trasformazione digitale e ...Per venire incontro a una delle più attuali esigenze del mercato, quella di comunicare a un pubblico giovane usando il suo linguaggio, nasce Cosmic ...