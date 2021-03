Mai sacrificare la sostenibilità per il lusso, la scelta di Stella (Di giovedì 18 marzo 2021) La moda si fa sempre più sostenibile e Stella McCartney, costantemente attenta a limitare l’impatto ambientale del brand, lancia due capi realizzati in MyloTM . Un biomateriale nato per beni di lusso frutto della collaborazione di Stella McCartney con l’azienda tedesca Bolt Threads. Nessun animale vivente ucciso per la pelle vegana ottenuta dal micelio, ovvero quel sottile “filamento” che unisce i funghi alla terra. Design di moda e sperimentazione nel rispetto del nostro pianeta per i due capi totalmente cruelty-free, disegnati da Stella McCartney. Il MyloTM è molto simile alla pelle animale, è morbido, malleabile ed è certificato biologico. Scampoli di MyloTM sono stati usati nell’atelier londinese per realizzare a mano il top bustier nero e i sensuali pantaloni cargo. I due prototipi non saranno in vendita, ma nelle ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021) La moda si fa sempre più sostenibile eMcCartney, costantemente attenta a limitare l’impatto ambientale del brand, lancia due capi realizzati in MyloTM . Un biomateriale nato per beni difrutto della collaborazione diMcCartney con l’azienda tedesca Bolt Threads. Nessun animale vivente ucciso per la pelle vegana ottenuta dal micelio, ovvero quel sottile “filamento” che unisce i funghi alla terra. Design di moda e sperimentazione nel rispetto del nostro pianeta per i due capi totalmente cruelty-free, disegnati daMcCartney. Il MyloTM è molto simile alla pelle animale, è morbido, malleabile ed è certificato biologico. Scampoli di MyloTM sono stati usati nell’atelier londinese per realizzare a mano il top bustier nero e i sensuali pantaloni cargo. I due prototipi non saranno in vendita, ma nelle ...

