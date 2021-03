LIVE Sinner-Karatsev 0-0 | ATP Dubai in DIRETTA | in palio la semifinale!

(Di giovedì 18 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Buona prima di. 0-0 Si comincia a! Inla semifinale. INIZIO PRIMO SET 13.55 Anche Daniel Evans ha portato al terzo set il semifinalista degli Australian Open 2021. Il #45 al mondo al primo turno ha avuto la meglio su Egor Gerasimov. 13.54 Alsansfida per la seconda volta un italiano nel torneo dopo aver battuto ieri in rimonta Lorenzo Sonego, negando il derby azzurro ai quarti di finale. 13.52ha vinto il sorteggio e ha deciso di ricevere. 13.51 Janniksogna di scalare ancora il ranking: l’azzurro in caso di finale diventerebbe #25 al mondo e 23° se dovesse conquistare il torneo. 13.50 Giocatori in campo! 13.49 Janniktorna in campo dopo ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Dubai 2021 - Jannik Sinner cerca l’approdo in semifinale dopo aver conquistato la top30. L’azzur… - Chican67630299 : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… - flunch4life : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… - ren_hoe : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: ATP Race italiani ???? (aggiornata con tutti i risultati live) 9. Matteo Berrettini 12. Fabio Fognini 16. Jannik Sinner 38.… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL(16) JANNIK- ALEXANDER BUBLIK 2 - 6 7 - 6 6 - 4, Court 3 Secondo turno Atp 500 Dubai 2021 (cemento) 13.44 - GAME, SET AND MATCH! In corridoio il ...Tutto lo sport di Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo! ... Tennis Federer: 'Felice di essere tornato: è stata lunga e dura' 11 ORE FA ATP, Marsiglia...Il live e la diretta testuale del match tra Jannik Sinner e Aslan Karatsev, valevole per i quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai 2021. Tutti gli aggiornamenti ...I precedenti – Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica con i quarti a Dubai? Proiezioni ranking ATP: è top30! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e ...