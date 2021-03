Katie Holmes, l’attrice statunitense ed ex compagna di Jamie Foxx (Di giovedì 18 marzo 2021) Katie Holmes è nata il 18 dicembre del 1978 a Toledo, Stati Uniti. All’anagrafe Katherine Noelle Holmes è molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e soprattutto nel mondo del cinema per il suo ruolo di Joey Potter nelle serie TV Dawson’s Creck o nel film Generazione perfetta. Una donna da una forza incredibile una mamma eccezionale. Caratteristiche dimostrate anche durante il periodo di lockdown: “Durante questo periodo di incertezza, ricordare di essere creativa e positiva è stato qualcosa che ho cercato di tenere in primo piano nella mia mente”. Continuando: “Ascoltare. Vivere per una volta senza nessuna pressione ma apprezzando i ritmi naturali tra madre e figlia è stato il dono più prezioso”. La vita privata di Katie Holmes Al centro della cronaca rosa per aver avuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021)è nata il 18 dicembre del 1978 a Toledo, Stati Uniti. All’anagrafe Katherine Noelleè molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e soprattutto nel mondo del cinema per il suo ruolo di Joey Potter nelle serie TV Dawson’s Creck o nel film Generazione perfetta. Una donna da una forza incredibile una mamma eccezionale. Caratteristiche dimostrate anche durante il periodo di lockdown: “Durante questo periodo di incertezza, ricordare di essere creativa e positiva è stato qualcosa che ho cercato di tenere in primo piano nella mia mente”. Continuando: “Ascoltare. Vivere per una volta senza nessuna pressione ma apprezzando i ritmi naturali tra madre e figlia è stato il dono più prezioso”. La vita privata diAl centro della cronaca rosa per aver avuto ...

