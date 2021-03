Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar risponde alla polemica sul suo nome, si innervosisce e chiede di andare via (Di venerdì 19 marzo 2021) Attimi di tensione, questa sera, durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2021 tra l’opinionista Tommaso Zorzi e il naufrago Akash Kumar. Durante il momento delle nomination, infatti, Ilary Blasi avrebbe ceduto la parola a Tommaso Zorzi. Per quale motivo? Il neo opinionista, sulla base di quanto emerso in questi giorni sul vero nome del modello, avrebbe tirato in ballo proprio la spinosa questione. Senti, ma, c’è una questione. Che volevo un attimo… Così. Avere, un tuo commento. Chiarire. A questo punto sarebbe intervenuta Ilary Blasi a supporto del suo opinionista: Eh, non ho capito bene neanche io… Spiegala un attimo. Tommaso Zorzi, dunque, avrebbe ripreso la parola e rivolgendosi al modello gli avrebbe detto: Pare che tu abbia più nomi? Immediata, e anche ... Leggi su trendit (Di venerdì 19 marzo 2021) Attimi di tensione, questa sera, durante la diretta dell’deitra l’opinionista Tommaso Zorzi e il naufrago. Durante il momento delle nomination, infatti, Ilary Blasi avrebbe ceduto la parola a Tommaso Zorzi. Per quale motivo? Il neo opinionista, sulla base di quanto emerso in questi giorni sul verodel modello, avrebbe tirato in ballo proprio la spinosa questione. Senti, ma, c’è una questione. Che volevo un attimo… Così. Avere, un tuo commento. Chiarire. A questo punto sarebbe intervenuta Ilary Blasi a supporto del suo opinionista: Eh, non ho capito bene neanche io… Spiegala un attimo. Tommaso Zorzi, dunque, avrebbe ripreso la parola e rivolgendosi al modello gli avrebbe detto: Pare che tu abbia più nomi? Immediata, e anche ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - simone_paciello : Isola dei famosi-21.45,vi aspetto! #isola ?? - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - AboutGiorgiax : Ho letto dei tweet in cui si dice che Akash abbia spento Tommaso. Ma sono sintonizzati su un altro canale?… - _ambrix_ : Ragazzi anche a me fa ridere la questione dei nomi, ma sicuro se Akash reagisce così si vede che c'è sotto qualcosa… -