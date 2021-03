Incidente a Massalengo | auto urta tubo e provoca una fuga di gas

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Massalengo

Il Giorno

, 18 marzo 2021 - Auto impatta contro una tubazione , pericolosa fuga di gas in centro paese . L'si è verificato anel pomeriggio del 18 marzo. Per cause sconosciute, il conducente di un'auto ha urtato una tubatura pubblica utilizzata per l'erogazione del gas. L'è ..., 18 marzo 2021 - Auto impatta contro una tubazione , pericolosa fuga di gas in centro paese . L'si è verificato anel pomeriggio del 18 marzo. Per cause sconosciute, il conducente di un'auto ha urtato una tubatura pubblica utilizzata per l'erogazione del gas. L'è ...Massalengo, 18 marzo 2021 - Auto impatta contro una tubazione, pericolosa fuga di gas in centro paese. L’incidente si è verificato a Massalengo nel pomeriggio del 18 marzo. Per cause sconosciute, il c ...