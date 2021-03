Il senso di colpa di Andrea Roncato quando è morto suo padre (Di giovedì 18 marzo 2021) Mamma Ines e papà Bruno, le foto dei genitori di Andrea Roncato scorrono tra le immagini di Oggi è un altro giorno. E’ lui l’ospite di oggi di Serena Bortone. “Erano belli i miei e io poi sono figlio unico e loro sono stati tutto per me”. Il suo presente è sereno grazie alla sua famiglia, all’amore, ma non dimenticherà mai quel momento, quando l’hanno avvisato che suo padre era morto. Andrea Roncato racconta che non era con lui, che era a Roma per fare un film: “Mi sono sempre sentito in colpa e ho pensato chissà se mi voleva salutare quando se n’è andato. Scrissi una poesia e la misi nella bara senza che nessuno mi vedesse, per dirgli che mi dispiaceva”. Andrea Roncato RICORDA CHE ACCANTO A SUO ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 marzo 2021) Mamma Ines e papà Bruno, le foto dei genitori discorrono tra le immagini di Oggi è un altro giorno. E’ lui l’ospite di oggi di Serena Bortone. “Erano belli i miei e io poi sono figlio unico e loro sono stati tutto per me”. Il suo presente è sereno grazie alla sua famiglia, all’amore, ma non dimenticherà mai quel momento,l’hanno avvisato che suoeraracconta che non era con lui, che era a Roma per fare un film: “Mi sono sempre sentito ine ho pensato chissà se mi voleva salutarese n’è andato. Scrissi una poesia e la misi nella bara senza che nessuno mi vedesse, per dirgli che mi dispiaceva”.RICORDA CHE ACCANTO A SUO ...

