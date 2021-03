Harry e Meghan, «l’accordo per posticipare l’intervista» (se il principe Filippo fosse morto) (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra le critiche più frequenti mosse nei confronti dei Sussex dopo la loro intervista bomba con Oprah Winfrey, c’è senza dubbio quella legata alle condizioni di salute del principe Filippo. In molti, soprattutto in Gran Bretagna, hanno infatti accusato Harry e Meghan di aver scatenato la bufera a Buckingham Palace proprio durante la degenza in ospedale del marito della regina Elisabetta, cento anni a giugno. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra le critiche più frequenti mosse nei confronti dei Sussex dopo la loro intervista bomba con Oprah Winfrey, c’è senza dubbio quella legata alle condizioni di salute del principe Filippo. In molti, soprattutto in Gran Bretagna, hanno infatti accusato Harry e Meghan di aver scatenato la bufera a Buckingham Palace proprio durante la degenza in ospedale del marito della regina Elisabetta, cento anni a giugno.

