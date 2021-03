Girelle Fit | per un tuffo goloso ma rigorosamente light e senza zucchero

(Di giovedì 18 marzo 2021) La Girella è stata per tante persone la merendina preferita. Oggi ve la proponiamo in una golosa versione ma sana e leggera da gusta in qualsiasi momento della giornata. Capita spesso durante la giornata di avere quella piccola o grande voglia di dolce, o come cita una celebre campagna pubblicitaria di ‘qualcosa di buono’. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Girelle Fit

CheDonna.it

Per un breakfast light o per un fine pasto leggero, Caffè Kamo consiglia il "Tiramisù", in cui ... Molto divertente l'idea suggerita da Caffè Kamo per l'aperitif time quale le "di brisèe al ...Per un breakfast light o per un fine pasto leggero, Caffè Kamo consiglia il "Tiramisù", in cui ... Molto divertente l'idea suggerita da Caffè Kamo per l'aperitif time quale le "di brisèe al ...