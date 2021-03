Giornata per le vittime del Covid, Draghi a Bergamo: “Lo Stato c’è”. Vaccini: decisione su AstraZeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) Bandiere a mezz’asta in segno di lutto e un minuto di silenzio in tutta Italia. Così oggi 18 marzo si celebra la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. A oggi, dopo 12 mesi di pandemia le vittime del Coronavirus hanno superato le 103mila unità. Cresce l’attesa per il verdetto dell’Ema, l’agenzia europea del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 marzo 2021) Bandiere a mezz’asta in segno di lutto e un minuto di silenzio in tutta Italia. Così oggi 18 marzo si celebra la primanazionale in memoria delledi. A oggi, dopo 12 mesi di pandemia ledel Coronavirus hanno superato le 103mila unità. Cresce l’attesa per il verdetto dell’Ema, l’agenzia europea del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

