Fabrizio Corona potrebbe uccidersi in carcere, l’allarme dello psichiatra (Di giovedì 18 marzo 2021) Le condizioni di salute di Fabrizio Corona continuano a preoccupare. Il suo psichiatra lancia l’allarme. Ecco cosa succede. La preoccupazione è tanta e molti cominciano a chiedersi che cosa potrebbe fare Corona. L’uomo ha già dimostrato più volte di spingersi anche a ferirsi pur di non andare in carcere. Le sue azioni sono diventate imprevedibili L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021) Le condizioni di salute dicontinuano a preoccupare. Il suolancia. Ecco cosa succede. La preoccupazione è tanta e molti cominciano a chiedersi che cosafare. L’uomo ha già dimostrato più volte di spingersi anche a ferirsi pur di non andare in. Le sue azioni sono diventate imprevedibili L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - Vittori99230352 : Magistratura: LIBERTA' PER FABRIZIO CORONA CONTRO UNA CARCERAZIONE INGIUSTA - Firma la petizione! - scalise_luigia : RT @susy43279731: Su Rai1, finito di parlare di Fabrizio Corona, si parla di Lady Diana, i figli e i reali d'Inghilterra per distrarre il p… -