DOOM Eternal avrà una versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S ma bisognerà aspettare (Di giovedì 18 marzo 2021) Ci sono molti studi che hanno voluto sfruttare il lancio di Xbox Series X/S e PlayStation 5 per pubblicare versioni migliorate dei videogiochi del passato e il team di id Software non ha fatto eccezione. La versione next-gen di DOOM Eternal era qualcosa su cui il team voleva lavorare da molto tempo, ma a causa della crisi sanitaria, i piani per questa versione sono stati rinviati. La pandemia ha colpito lo studio che ha preferito concentrarsi sul completamento e la pubblicazione del loro nuovo DLC: The Ancient Gods Parte 2 disponibile oggi. Tuttavia, ora che il lavoro è finito, possiamo aspettarci la versione next-gen. "Una versione next-gen è qualcosa a cui pensavamo da molto tempo, ma la pandemia ha ...

