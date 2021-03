**Dl Sostegni: bozza,'ristori da 20% a 60% perdite per fasce fino 10 mln fatturato'** (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Rialzo delle percentuali per calcolare i nuovi ristori: l'indennizzo a fondo perduto del costo complessivo di 11 miliardi verrà parametrato sulla media della perdita mensile tra annualità 2019 e 2020, risarcendo dal 60% al 20% per fasce fino a 10 milioni di fatturato. Sono questi, a quanto apprende l'Adnkronos, i contenuti di una bozza del dl Sostegni al centro del confronto tra governo e maggioranza. Il decreto stanzia inoltre 600 milioni per il fondo 'Montagna' e 1,5 mld per rafforzare il fondo per gli autonomi e liberi professionisti previsto in legge di bilancio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Rialzo delle percentuali per calcolare i nuovi: l'indennizzo a fondo perduto del costo complessivo di 11 miliardi verrà parametrato sulla media della perdita mensile tra annualità 2019 e 2020, risarcendo dal 60% al 20% pera 10 milioni di. Sono questi, a quanto apprende l'Adnkronos, i contenuti di unadel dlal centro del confronto tra governo e maggioranza. Il decreto stanzia inoltre 600 milioni per il fondo 'Montagna' e 1,5 mld per rafforzare il fondo per gli autonomi e liberi professionisti previsto in legge di bilancio.

Ultime Notizie dalla rete : **Dl Sostegni Decreto Sostegni da 32 miliardi, da domani nel Cdm È quanto annunciato dal ministro Daniele Franco sul decreto legge Sostegni. Il governo, rappresentato anche dal ministro Federico D'Incà, avrebbe confermato che il dl è atteso in cdm domani e avrebbe ...

Dl "Sostegni":5 fasce per i nuovi aiuti a imprese e partite Iva, stralcio delle cartelle verso l'ok Il vertice di governo che si è tenuto mercoledì pomeriggio a Palazzo Chigi per la messa a punto del decreto intitolato ai "Sostegni" non ha sciolto le ultime incognite sullo stralcio dei 61 milioni ...

Dl Sostegni: aiuti a fondo perduto per 800mila professionisti Il Sole 24 ORE Dl sostegni: aiuti rapidi in 5 fasce, dal 60% al 20% (ANSA) – ROMA, 18 MAR – Sarà pronta il 30 marzo la piattaforma per gli indennizzi garantiti dal decreto Sostegni e l’avvio dei pagamenti è previsto tra l’8 e il 10 aprile: entro aprile si punta a conc ...

Decreto Sostegni da 32 miliardi, da domani nel Cdm Pagamenti rapidi alle imprese, al via dal 10 aprile. Cinque fasce di aiuti imprese, da 60% a 20%. Una tantum per gli stagionali da 2400 euro (ANSA) ...

