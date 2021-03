Covid un anno dopo: indetta Giornata Nazionale per le vittime della pandemia (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi è una Giornata di lutto per Bergamo e per tutta l’Italia. Fu proprio il 18 marzo 2020, che tutto il Paese assistette sgomento alle immagini dei camion dell’esercito carichi delle bare delle vittime di Covid. Un momento spartiacque ed apicale per la crisi pandemica, per la quale l’Italia ebbe il non invidiabile primato di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi è unadi lutto per Bergamo e per tutta l’Italia. Fu proprio il 18 marzo 2020, che tutto il Paese assistette sgomento alle immagini dei camion dell’esercito carichi delle bare delledi. Un momento spartiacque ed apicale per la crisi pandemica, per la quale l’Italia ebbe il non invidiabile primato di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

