Covid, un anno dopo: i ricordi dei lettori «Così la nostra vita è cambiata» - Video (Di giovedì 18 marzo 2021) Un anno di pandemia, che cosa ti ha lasciato? Con questa domanda abbiamo aperto ai lettori uno spazio virtuale dove poter condividere i ricordi di questi mesi difficili. Ecco un estratto dei loro racconti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 marzo 2021) Undi pandemia, che cosa ti ha lasciato? Con questa domanda abbiamo aperto aiuno spazio virtuale dove poter condividere idi questi mesi difficili. Ecco un estratto dei loro racconti.

myrtamerlino : Se io entro in ospedale mi aspetto di guarire dalla mia patologia e non di contagiarmi di #Covid_19. Se succede anc… - PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - meb : Un anno fa i camion con le salme lasciavano Bergamo. Un’immagine che ha sconvolto tutti noi. Oggi… - CardelliAc : RT @marco_sampietro: Trump non dice Covid, lo chiama China virus. Il risultato: nell'ultimo anno i crimini basati sull'odio nei confronti d… - salvomormina : RT @ManpowerGroupIT: Quali effetti ha generato il Covid sul mondo del lavoro e sul suo futuro? Secondo la ricerca #SkillsRevolutionReboot d… -