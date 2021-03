Chiudere la Sardegna ai non residenti, da Briatore a Valeria Marini i vip dicono sì alla linea dura (Di giovedì 18 marzo 2021) Chiudere la Sardegna ai non residenti? I vip dicono sì. «Fa bene la Sardegna a difendere la sua estate. Se si allentano le maglie ora, l’isola rischia di pagare un prezzo alto per la seconda volta nella stagione estiva». Valeria Marini condivide la scelta del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas che ha firmato un’ordinanza. «La speranza vera – aggiunge la conduttrice e attrice – è che per l’estate la campagna vaccinale sia già molto avanzata e permetta a tutti di tornare alla normalità. Io appena potrò – conclude – mi vaccinerò, anche con AstraZeneca». Pamela Prati: «Scelta giustissima» Anche Pamela Prati è d’accordo con la linea dura di Solinas. «Ha fatto benissimo. È una scelta ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021)laai non? I vipsì. «Fa bene laa difendere la sua estate. Se si allentano le maglie ora, l’isola rischia di pagare un prezzo alto per la seconda volta nella stagione estiva».condivide la scelta del presidente della Regione, Christian Solinas che ha firmato un’ordinanza. «La speranza vera – aggiunge la conduttrice e attrice – è che per l’estate la campagna vaccinale sia già molto avanzata e permetta a tutti di tornarenormalità. Io appena potrò – conclude – mi vaccinerò, anche con AstraZeneca». Pamela Prati: «Scelta giustissima» Anche Pamela Prati è d’accordo con ladi Solinas. «Ha fatto benissimo. È una scelta ...

TheHaller8 : @simonacambarau @EugenioCardi Non dovrebbe essere la Sardegna a 'chiudere'. Dovremmo essere noi tutti a capire che… - SecolodItalia1 : Chiudere la Sardegna ai non residenti, da Briatore a Valeria Marini i vip dicono sì alla linea dura… - ginlemonepizza : @2Rognoso ma hanno fatto bene altroché a chiudere ma vorrei anche vedere, già la scorsa estate per colpa dei turist… - C6Graziella : RT @provinciasulcis: «In questa fase è giusto chiudere la Sardegna, come nelle intenzioni del presidente della Regione Solinas. Il numero d… - provinciasulcis : «In questa fase è giusto chiudere la Sardegna, come nelle intenzioni del presidente della Regione Solinas. Il numer… -