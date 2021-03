Champions | la Lazio ci prova | col Bayern esce a testa alta

(Di giovedì 18 marzo 2021) Lasaluta laagli ottavi, ma lo fa con orgoglio. Nel fortino delMonaco la squadra di Inzaghisconfitta per 2-1, ma nel finale sfiora anche il pareggio. La goleada temuta non è arrivata, anzi: se laavesse giocato così anche all’andata il discorso passaggio del turno non sarebbe stato chiuso già dopo 90’. E’ soddisfatto anche Inzaghi, che al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: “Sapevamo che dopo il risultato dell’andata questa era una partita molto a rischio, ma i ragazzi sono stati bravi a rimanere nel match fino all’ultimo. Dopo qualche buona situazione, abbiamo preso gol su rigore ma usciamo adalla competizione. All’andata dovevamo fare meglio, ma stasera non abbiamo sfigurato di fronte ai ...

