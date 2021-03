Caso Suarez, cosa rischiano Paratici e la Juventus (Di giovedì 18 marzo 2021) La Federcalcio attende i documenti dalla Procura di Perugia per valutare se aprire un processo sportivo sul Caso Suarez Il Caso Suarez continua a tenere banco sui media, dopo la pubblicazione nei giorni scorsi del verbale dell’interrogatorio del giocatore uruguaiano da parte del quotidiano La Repubblica. Con l’inchiesta penale attualmente in corso di svolgimento a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 marzo 2021) La Federcalcio attende i documenti dalla Procura di Perugia per valutare se aprire un processo sportivo sulIlcontinua a tenere banco sui media, dopo la pubblicazione nei giorni scorsi del verbale dell’interrogatorio del giocatore uruguaiano da parte del quotidiano La Repubblica. Con l’inchiesta penale attualmente in corso di svolgimento a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : 'Cara @FIGC, l'apertura dell'inchiesta su #Theo #Hernandez, spassosa quanto quella su #Oddo passato dal Perugia al… - fattoquotidiano : IL VIMINALE CORRE PER SUÁREZ. PERÒ DIMENTICA PATRICK ZAKI Mi rivolgo con deferenza a Luciana Lamorgese, ministra de… - FcInterNewsit : Caso Suarez, l'uruguaiano ammette: 'Ebbi in anticipo il testo dell'esame. Poi parlai con Agnelli' - DiegoBergamasc2 : @Ghira81 @vice1897 @FrancescoOrdine Sugli stipendi non saprei...ma sul caso Suarez ne sono uscite si ogni sui vari… - ____carlo____ : @MarcoFrance92 @IlBro4 @FBiasin Ignorare non è sinonimo di insulto. Viceversa parlare di responsabilità nel caso… -