Calcio | Inter | de Vrij e Vecino positivi al Covid | Ats vieta partita con Sassuolo**

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - L'Inter ha comunicato che "Stefan de Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri. I due nerazzurri sono già in quarantena presso la propria abitazione". Inoltre il club nerazzurro ha reso noto che "l'Ats di Milano, informata delle nuove positività, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa di Inter-Sassuolo in programma sabato 20 marzo 2021; divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali", spiega l'Inter. "Nella giornata di lunedì 22 marzo, prima della eventuale ripresa delle attività, verranno ...

