Benno Neumair, il dibattito a Bolzano sulla sua confessione segretata dalla Procura per quasi un mese (Di giovedì 18 marzo 2021) La confessione di Benno Neumair, che ha ammesso di avere ucciso i genitori e di averne gettato i corpi nell'Adige, è rimasta assolutamente segreta per un mese. Lui aveva già spiegato di aver strangolato il padre Peter di 63 anni e la madre Laura Perselli di 68 anni. Ma nessuno lo ha saputo, a parte l'interessato, i magistrati e i suoi difensori. Si è trattato di una perfetta applicazione del segreto istruttorio oppure di un eccesso di riservatezza in un'indagine che non sarebbe comunque stata compromessa, visto che l'imputato era detenuto dal 28 gennaio? La stampa e l'opinione pubblica, non solo di una comunità di provincia, molto allarmata per i sospetti che aleggiavano sul trentenne palestrato, avevano diritto di sapere che il sospettato era un reo confesso? I giornali hanno continuato a scrivere ignari della svolta, ...

