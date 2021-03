Astrazeneca, commissione sicurezza Ema riunita: oggi la decisione sul vaccino (Di giovedì 18 marzo 2021) La commissione di sicurezza dell'Ema (Prac) sta tenendo «una riunione straordinaria sull'indagine su Astrazeneca e gli eventi tromboembolici. Al termine dell'incontro, comunicheremo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladidell'Ema (Prac) sta tenendo «una riunione straordinaria sull'indagine sue gli eventi tromboembolici. Al termine dell'incontro, comunicheremo...

Advertising

Montecitorio : Sospensione precauzionale vaccino #AstraZeneca e licenza obbligatoria dei #vaccini anti #Covid_19, in Commissione… - Corriere : AstraZeneca, Aifa sulla sospensione del vaccino: l’audizione - pietroraffa : ??+ #AstraZeneca: conferenza stampa Ema oggi alle 14 + (ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - L'Ema, l'agenzia europea per il… - ilnida : RT @davcarretta: La Commissione europea invierà una lettera a AstraZeneca per avviare una procedura di risoluzione dei conflitti a proposit… - Miti_Vigliero : RT @davcarretta: La Commissione europea invierà una lettera a AstraZeneca per avviare una procedura di risoluzione dei conflitti a proposit… -