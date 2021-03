AstraZeneca | arriva il via libera dall’Ema | si riparte con le vaccinazioni in Italia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la sospensione momentanea su tutto il territorio nazionale del vaccino, oggi l’Ema si è pronunciata sull’antidoto made in Pomezia-Oxford. L’Agenzia del farmacono lunedì scorso aveva reso noto il divieto di utilizzare il vaccino in tutta– decisione presa anche in altri Paesi europei – per fare degli approfondimenti. “Dobbiamo stabilire se c’è una correlazione con il vaccino, abbiamo deciso di sospendere la somministrazione per capire se è solo una coincidenza o c’è una correlazione”. Aveva detto detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), nel corso di una conferenza stampa sulla sospensione del vaccinocontro il Covid-19. “Attualmente non ci sono indicazioni che questi eventi siano stati provocati dal vaccino”, aveva aggiunto Cooke, ...

'Spero che si chiuda' la vicenda relativa al vaccino. 'Non faccio il medico, però spero che l'Europa dia una risposta in fretta', perchè 'sul ... "Spero che arrivi la parola fine, se...Lo ha dichiarato la direttrice di Ema Emer Cooke, che ha aggiunto: "Il vaccinoè sicuro ed efficace. Escludiamo relazioni con i casi di trombosi". Dal comitato per la sicurezza...Atteso l'ok in Italia e in Europa dopo la sospensione per gli eventi trombo-embolici. L'Oms: "Benefici superiori ai rischi" ...Il ministro della Salute Speranza ha annunciato un intervento normativo «per favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni per favorirne così l'accelerazione». Le misur ...