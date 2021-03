Anche a Calangianus arrivano le colonnine per le auto elettriche

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anche Calangianus

Gallura Oggi

Le nuove colonnine per le auto elettriche aè sempre più green. Il Comune ha installato in centro, nei giorni scorsi, due colonnine ... Il progetto prevedela fornitura ...... come riferito dai carabinieri, è finito nei guai un 31enne falegname di, già noto alle ... I controlli sono stati esteti successivamenteall'abitazione del ragazzo, dove è stata ...Con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio i carabinieri hanno arrestato un 31enne di Calangianus e denunciato una 20enne di Olbia, sequestrando anche oltre mezzo chilo di sostanze stupefa ...CALANGIANUS. Sono iniziati i lavori per il secondo intervento previsto dal Piano di sviluppo territoriale “Città dei Paesi”, gestito dall'Unione dei Comuni Alta Gallura. Dopo l’avvio del cantiere del ...