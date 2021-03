Alberto Gerli | la misteriosa new entry del CTS che fa discutere

(Di giovedì 18 marzo 2021) L’ingegnere ed imprenditore padovano è uno dei nuovi membri del CTS dopo la ri-organizzazione di Draghi.fa giàMario Draghi ha voluto riorganizzare anche il Comitato Tecnico-Scientifico. E lo ha fatto riducendo soprattutto i numeri: adesso, sono solamente 12 gli esperti che compongono l’organo consultivo voluto da Conte per sostenere il Governo nella gestione pandemica. Ma tra le newce n’è una che sta facendoparecchio: si tratta di, un giovane imprenditore padovano che finora ha elaborato previsioni abbastanza poco accurate circa la diffusione del COVID. Il nuovo CTS si divide in due rami: uno di esperti scientifico-sanitari, e uno composto da statistici e matematici per elaborare modelli previsionali. ...

Nessuno sembra sapere come un imprenditore senza evidenti qualifiche accademiche sia finito a consigliare il ...In mezzo a nomi ora autorevoli e ora forse meno, spicca il gigantescoGiovanni. Chi è? Pubblico il riassunto di Nicola Fratoianni, che a sua volta si era appoggiato a Matteo Villa. ...Nessuno sembra sapere come un imprenditore 40enne senza evidenti qualifiche scientifiche e accademiche sia finito a consigliare il governo ...Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e che migliora il mondo. Lo permett ...