Abidjan, Costa d'Avorio: migliaia di pipistrelli nella città possibile minaccia per il Covid-19 (Di giovedì 18 marzo 2021) nella città di Abidjan, in Costa d'Avorio, ci sono migliaia di pipistrelli che vivono sugli alberi tra i grattacieli della comunità imprenditoriale. E' vista come una forte preoccupazione da parte della comunità locale in quanto sono visti come minaccia per i virus e anche per il Covid-19. Nonostante questo, sono migliaia a vivere di fianco alla popolazione. https://vs.ansa.it/sito/video mp4 export/m20210318100833294.mp4 Fonte video: ANSA.it Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

