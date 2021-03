WTA Monterrey 2021, Jasmine Paolini deve arrendersi ad Anna Karolína Schmiedlová: azzurra ko in tre set negli ottavi (Di giovedì 18 marzo 2021) deve arrendersi Jasmine Paolini (n.100 WTA) alla slovacca Anna Karolína Schmiedlová (n.111 del mondo) nel match valido per gli ottavi di finale del WTA di Monterrey (Messico). L’azzurra è stata sconfitta per 2-6 6-2 6-2 in 1 ora e 53 minuti di gioco, subendo la rimonta dell’avversaria che dal secondo parziale ha decisamente cambiato di passo. Per Paolini dunque l’avventura sul cemento messicano termina qui. Nel primo set, dopo uno scambio di cortesie nel 1° e nel 2° gioco, la nostra portacolori trova alcune soluzioni da fondo che mettono in difficoltà Schmiedlová, particolarmente fallosa. Arrivano così i due break del sesto e ottavo gioco che valgono la chiosa della frazione sul 6-2 in ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021)(n.100 WTA) alla slovacca(n.111 del mondo) nel match valido per glidi finale del WTA di(Messico). L’è stata sconfitta per 2-6 6-2 6-2 in 1 ora e 53 minuti di gioco, subendo la rimonta dell’avversaria che dal secondo parziale ha decisamente cambiato di passo. Perdunque l’avventura sul cemento messicano termina qui. Nel primo set, dopo uno scambio di cortesie nel 1° e nel 2° gioco, la nostra portacolori trova alcune soluzioni da fondo che mettono in difficoltà, particolarmente fallosa. Arrivano così i due break del sesto e ottavo gioco che valgono la chiosa della frazione sul 6-2 in ...

