Un libro “Time to Mind” tra intelligenza artificiale e competenza umana di Gian Carlo Cocco

(Di mercoledì 17 marzo 2021) L’appuntamento è domani 18 marzo con il webinar on line sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia del professorl’autore del, docente di Economia del Capitale Umano e di Neuroscienze applicate all’organizzazione, in presenza del Presidente della Rai, Marcello Foa e del Presidente di Manageritalia, Mario Mantovani.TOVelocità ed efficacia dell’apprendimento: il nuovo vantaggio competitivo di imprese e individui In diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus https://www.facebook.com/unieCampus/ https://www.youtube.com/user/UniversitaeCampus Intervengono MARCELLO FOA, Presidente RaiMARIO MANTOVANI, Presidente ManageritaliaL’Università degli Studi eCampus presenta, all’interno della propria rassegna editoriale online, il ...

