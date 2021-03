Turris-Catania diretta e streaming | dove vedere il match oggi

(Di mercoledì 17 marzo 2021)si gioca, mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 14.00 per la 31^ giornata di Serie C Girone C. 31 punti per i padroni di casa, 43 per gli ospiti che, però, sono reduci dal k.o. contro il Teramo., le probabili formazionicaption id="attachment 1061133" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionAncora qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. I padroni di casa guidati da Caneo dovrebbero affidarsi a Abagnale; Ferretti, Di Nunzio, Rainone; Da Dalt, Tascone, Romano, D'Ignazio; Giannone, Boiciuc, Persano. Gli ospiti di Raffaele, invece, a Confente; Sales, Claiton, Giosa; Albertini, Welbeck, Rosaia, Dall'Oglio, Pinto; Russotto, Sarao.QUI tutti i convocati del...

Per la 31a giornata del girone C di Serie C si affrontano: gli etnei devono assolutamente riscattarsi dopo la sconfitta contro il Teramo. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.00 di ......30 Mantova - Virtus Verona Carpi - Vis Pesaro Italia > Serie C Girone C 2020/2021 Palermo - Trapani 14:0015:00 Bari - Casertana Viterbese - SS Juve Stabia Bisceglie - Paganese ...Dopo l'anticipo di ieri tra Vibonese e Monopoli, terminato 0-0, si completa oggi la trentunesima giornata del girone C di Serie C. Il grosso del ...All’esito della seduta di rifinitura effettuata allo stadio “Liguori”, sono venticinque i calciatori a disposizione del neo tecnico della Turris Bruno Caneo in vista dell’incontro domani col Catania.