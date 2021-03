Truffa vendita auto online, 12 arresti e sequestri in Piemonte (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dall’alba, in tutto il Piemonte e in altre località del Nord Italia, i Carabinieri e i finanzieri del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo 12 provvedimenti restrittivi e sequestri di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 1 milione di euro, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torino su richiesta del Gruppo criminalità organizzata, comune e sicurezza urbana della locale Procura della Repubblica. Associazione per delinquere finalizzata alla Truffa e al ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dall’alba, in tutto ile in altre località del Nord Italia, i Carabinieri e i finanzieri del Comando Provinciale di Torino stanno eseguendo 12 provvedimenti restrittivi edi disponibilità finanziarie per un valore di oltre 1 milione di euro, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torino su richiesta del Gruppo criminalità organizzata, comune e sicurezza urbana della locale Procura della Repubblica. Associazione per delinquere finalizzata allae al ...

