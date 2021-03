Tommaso Zorzi e Gabriel Garko paparazzati insieme dal settimanale Chi, che racconta… (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La strana coppia”. A definire così Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, paparazzati insieme, è il settimanale Chi. Lo fa in un servizio pubblicato oggi e che racconta di un’amicizia speciale nata tra l’influencer milanese e il noto attore . I due sono stati infatti fotografati insieme sia a Milano sia a Roma, dove Tommaso, promosso a opinionista dell’Isola dei Famosi, si è recato per lavoro. Il settimanale parla di un bel rapporto, nonostante i 22 anni di differenza. Una forte complicità, come sembrano confermare anche le foto che li immortalano insieme. Ma com’è nata questa amicizia? Per capire bene bisogna fare un passo indietro, alle famose dichiarazioni che Garko aveva fatto nella Casa ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 marzo 2021) “La strana coppia”. A definire così, è ilChi. Lo fa in un servizio pubblicato oggi e che racconta di un’amicizia speciale nata tra l’influencer milanese e il noto attore . I due sono stati infatti fotografatisia a Milano sia a Roma, dove, promosso a opinionista dell’Isola dei Famosi, si è recato per lavoro. Ilparla di un bel rapporto, nonostante i 22 anni di differenza. Una forte complicità, come sembrano confermare anche le foto che li immortalano. Ma com’è nata questa amicizia? Per capire bene bisogna fare un passo indietro, alle famose dichiarazioni cheaveva fatto nella Casa ...

Advertising

redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con… - Russo23Su : RT @xbrsmile: @tommaso_zorzi mandaci a fanculo ma parlaci #tzvip #laspadanelladoccia - Ciao55739432 : Un esemplare di fan di tommy z. Sgegatate che anche negli sticker c'è lui, il mio amoreee @tommaso_zorzi e ce ne so… -