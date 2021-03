Tommaso Zorzi, amicizia al capolinea: “Mi ha presa in giro, con lui ho chiuso” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo aver vinto il GF Vip si è aperto un momento d’oro per Tommaso Zorzi. Sempre più amato e seguito sui social, l’influencer è diventato opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ed è stato anche protagonista di uno scherzo de Le Iene. Ma nelle interviste rilasciate subito dopo l’esperienza nella Casa non ha risparmiato frecciatine nei confronti dei suoi ex coinquilini perché, una volta uscito dal mondo ovattato del bunker di Cinecittà, ha maldigerito certi commenti fatti sul suo conto. E ha anche deciso di cancellare dai social alcuni di loro. Come Maria Teresa Ruta, che a Verissimo Tommaso ha definito “falsissima”. Eppure nella Casa i due sembravano molto uniti, complici. Ma ora la loro amicizia è definitivamente arrivata al capolinea.



