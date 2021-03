Taglio di alberi senza autorizzazione: sequestrato un bosco nel Casertano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMignano Monte Lungo (Ce) – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Vairano Patenora, congiuntamente ai militari della locale Stazione Carabinieri Territoriale di Mignano Monte Lungo (CE), si sono portati alla località “Castagneto” del comune di Mignano Monte Lungo (Ce), laddove hanno accertato che su un complesso boscato della estensione complessiva di circa 3,17 ettari, una parte di esso, per un’estensione di circa 2,13 ettari, era stato già tagliato al fine di ricavare legna da ardere. Le verifiche documentali hanno evidenziato che detta utilizzazione boschiva era stata eseguita in assenza della necessaria autorizzazione da parte dell’Ente delegato in materia forestale che, in base alle norme vigenti, costituisce anche titolo autorizzatorio nei riguardi del vincolo paesaggistico. Si rammenta al riguardo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMignano Monte Lungo (Ce) – Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Vairano Patenora, congiuntamente ai militari della locale Stazione Carabinieri Territoriale di Mignano Monte Lungo (CE), si sono portati alla località “Castagneto” del comune di Mignano Monte Lungo (Ce), laddove hanno accertato che su un complesso boscato della estensione complessiva di circa 3,17 ettari, una parte di esso, per un’estensione di circa 2,13 ettari, era stato già tagliato al fine di ricavare legna da ardere. Le verifiche documentali hanno evidenziato che detta utilizzazione boschiva era stata eseguita in asdella necessariada parte dell’Ente delegato in materia forestale che, in base alle norme vigenti, costituisce anche titolo autorizzatorio nei riguardi del vincolo paesaggistico. Si rammenta al riguardo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Taglio di #Alberi senza autorizzazione: sequestrato un #Bosco nel #Casertano ** - mesanoafoodcoop : RT @danieladucato: In EDIZERO è ogni giorno #giornatanazionaledelpaesaggio usare eccedenze boschive e agricole del #paesaggio per produrre… - cogots : RT @danieladucato: In EDIZERO è ogni giorno #giornatanazionaledelpaesaggio usare eccedenze boschive e agricole del #paesaggio per produrre… - SerenellaMele : RT @danieladucato: Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori tema 2021 #inquinamento #Plastica EDIZERO Industrie Verdi produce #plasti… - FiliFilfrog : RT @danieladucato: Giornata Mondiale dei Diritti dei Consumatori tema 2021 #inquinamento #Plastica EDIZERO Industrie Verdi produce #plasti… -