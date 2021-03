Serie A, Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 17 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recupera Torino-Sassuolo. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recupera Torino-Sassuolo dopo il rinvio per l’emergenza coronavirus in casa granata. Serie A, il programma di mercoledì 17 marzo Di seguito il programma di Serie A di mercoledì 17 marzo, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Torino-Sassuolo (ore 15) Pallone Serie A Nel Torino Belotti con Sanabria. Murru preferito a Singo. Lukic e Rincon con Mandragora a centrocampo. Nel Sassuolo turno di riposo per Locatelli, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021)A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recupera. ROMA –A, il programma e i risultati di mercoledì 17 marzo. Si recuperadopo il rinvio per l’emergenza coronavirus in casa granata.A, il programma di mercoledì 17 marzo Di seguito il programma diA di mercoledì 17 marzo, sfide valide per la ventiquattresima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)(ore 15) PalloneA NelBelotti con Sanabria. Murru preferito a Singo. Lukic e Rincon con Mandragora a centrocampo. Nelturno di riposo per Locatelli, ...

