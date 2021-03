Rosella Sensi | ' Fiducia nei Friedkin Fonseca al Napoli? Non avrebbe problemi'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA - L'ex presidente della Romaè intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kissparlando della Roma, della nuova proprietà e del, prossima avversaria dei giallorossi in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosella Sensi

Corriere dello Sport.it

ROMA - L'ex presidente della Romaè intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della Roma, della nuova proprietà e del Napoli, prossima avversaria dei giallorossi in campionato: "Il cambiamento del ...Roselli: 19 contagi totali dall'inizio dell'epidemia (inclusi i guariti); nessun nuovo ... con ordinanza del Ministro della salute, adottata aidell'art. 1, comma 16quater, del decreto - ...ROMA - L'ex presidente della Roma Rosella Sensi è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della Roma, della nuova proprietà e del Napoli, prossima avversaria dei giallorossi in ...Giallorosso in rosa: Dentro e fuori dal club, dalla Sora Angelica ad Anna Magnani. Gli incarichi a donna Flora e Rosella Sensi, la squadra femminile e le sportive tifose ...