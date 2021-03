Riforma pensioni: dal 2022 uscita 62 anni con opzione contributiva per tutti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per forza di cose le politiche del governo Draghi, alla stregua del precedente esecutivo Conte, vertono tutte sull'emergenza Covid, sul decreto Sostegno da varare e sulla campagna vaccinale. Presto però si tornerà a parlare di pensioni, perché man mano che passano i giorni più si avvicina la scadenza di quota quota 100 e ciò che verrà dopo è ancora, inevitabilmente, in alto mare. Ma è altrettanto vero che presto governo e sindacati torneranno a sedersi al tavolo delle trattative, con le parti sociali che, come si legge sul quotidiano «Il Corriere della Sera» aggiornano la lista delle proposte che potrebbero portare al tavolo. Sarebbero 6 vie di pensionamento anticipato rispetto ai 67 anni della pensione di vecchiaia. Quali i suggerimenti dei sindacati sulle pensioni Flessibilità in materia età pensionabile, tutele per i lavori ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per forza di cose le politiche del governo Draghi, alla stregua del precedente esecutivo Conte, vertono tutte sull'emergenza Covid, sul decreto Sostegno da varare e sulla campagna vaccinale. Presto però si tornerà a parlare di, perché man mano che passano i giorni più si avvicina la scadenza di quota quota 100 e ciò che verrà dopo è ancora, inevitabilmente, in alto mare. Ma è altrettanto vero che presto governo e sindacati torneranno a sedersi al tavolo delle trattative, con le parti sociali che, come si legge sul quotidiano «Il Corriere della Sera» aggiornano la lista delle proposte che potrebbero portare al tavolo. Sarebbero 6 vie di pensionamento anticipato rispetto ai 67della pensione di vecchiaia. Quali i suggerimenti dei sindacati sulleFlessibilità in materia età pensionabile, tutele per i lavori ...

