Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica con i quarti a Dubai? Proiezioni ranking ATP | è top30!

Con la strepitosa vittoria di oggi contro Roberto Bautista Agut, Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale dell'ATP 500 di Dubai. Il tennista azzurro è stato autore di una prestazione superlativa grazie alla quale è riuscito ad avere la meglio sullo spagnolo. Con questo successo Sinner si issa in 30ma posizione al mondo, best ranking per l'altoatesino con i suoi 1789 punti. Il giovane azzurro al prossimo turno affronterà il russo Aslan Karatsev, semifinalista degli Australian Open che ha eliminato Lorenzo Sonego in tre set. L'atleta allenato da Riccardo Piatti avrà la possibilità di raggiungere una prestigiosa semifinale semifinale. Laddove dovesse concretizzarsi questa possibilità Sinner, allora migliorerebbe ancor di più la sua posizione del ...

