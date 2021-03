Philips | arrivano i nuovi display touch per vari utilizzi

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ecco imonitor: Desktop Advanced In-Cellper un’esperienza di lavoro più reattiva, Open Frames per punti di informazione e self-services Isono diventati ormai parte della nostra vita quotidiana, a casa, negli uffici e perfino negli spazi pubblici, ma ognuno di essi soddisfa esigenze diverse, ha requisiti unici e applicazioni differenti. Questo uso prominente è di ispirazione costante per la creazione di nuove tecnologie sempre più performanti, in grado di soddisfare qualsiasi aspettativa. Per un’esperienzaconfortevole, veloce e reattiva è in arrivo la lineain-cell diMonitors (serie B1TC), pronta ad aumentare la produttività di chiunquequesti monitor. Ma ci sono ...