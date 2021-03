Outriders: People Can Fly ribadisce l’assenza totale di microtransazioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) In una recente intervista People Can Fly ha parlato del rifiuto totale di proporre microtransazioni in Outriders La community videoludica sull’imminente sparatutto RPG Outriders di People Can Fly si è davvero spaccata negli ultimi tempi. Sebbene il progetto abbia inizialmente incontrato un certo scetticismo, il titolo è riuscito a conquistare molti fan con la sua recente corposa demo, per la quale l’accoglienza è stata decisamente positiva. Uno degli aspetti ad essere stato maggiormente apprezzato dai giocatori è stato l’approccio di People Can Fly incentrato sul voler proporre a tutti i costi Outriders come un gioco completo già al momento del lancio, non un titolo in stile game-as-a-service pieno di ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021) In una recente intervistaCan Fly ha parlato del rifiutodi proporreinLa community videoludica sull’imminente sparatutto RPGdiCan Fly si è davvero spaccata negli ultimi tempi. Sebbene il progetto abbia inizialmente incontrato un certo scetticismo, il titolo è riuscito a conquistare molti fan con la sua recente corposa demo, per la quale l’accoglienza è stata decisamente positiva. Uno degli aspetti ad essere stato maggiormente apprezzato dai giocatori è stato l’approccio diCan Fly incentrato sul voler proporre a tutti i costicome un gioco completo già al momento del lancio, non un titolo in stile game-as-a-service pieno di ...

